مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تحتجز شابة بمحيط دوار سلمان الفارسي قرب بلدة حوارة جنوبي نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2021 - 03:52
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: في مكة كان التكليف هو الصبر والتحمل وعدم الاستدراج الى معركة في توقيت خاطئ
السيد نصرالله: نؤكد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي خلال احياء مراسم عاشوراء
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: المقاومة الاسلامية لا تتأثر بالوضع السياسي الداخلي والاقليمي
السيد هاشم صفي الدين: نحن نعمل على تذليل جميع العقبات المتعلقة بموضوع تأمين البينزين والمازوت للشعب اللبناني
السيد صفي الدين: القرار متخذ وهذه الخطوات سوف تظهر في القادم من الايام من خلال الاعمال
الرئيس بري بمناسبة العام الهجري وذكرى عاشوراء: فلتشكل المناسبتان محطة في كيفية مقاومة ودرء الافساد وصون كرامة العباد
النائب حسن فضل الله: الاجهزة الأمنية تتحمل المسؤولية الكاملة في تحديد المتورطين بملف المحروقات وملاحقتهم ومحاسبتهم
الشيخ أحمد قبلان: لبنان لن يكون جزءاً من تهويد المنطقة ولن يكون جزءاً من الاستسلام ما دام هناك مقاومة في لبنان
الشيخ قبلان: قرار السلم والحرب منوط بتحرير لبنان وحماية سيادته وتأمين مصالحه واستقلاله وهذا سبب وجود المقاومة واستمرارها
الشيخ قبلان: لولا وجود مقاومة قوية وصواريخ استراتيجية لكان لبنان مجرد مستعمرة يمارس العدو فيها كل أنواع الاستعباد والهدم
المكتب السياسي لحركة أمل حول تشكيل الحكومة: لتوسيع مساحة الإيجابية وتجاوز الحسابات الشخصية للوصول إلى تفاهم وفق الأصول
المكتب السياسي لأمل: ردع إسرائيل لا يتم إلا عبر المقاومة وتثبيت قواعد الاشتباك كي لا يفرض العدو معطيات ميدانية جديدة
مكتب وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال ينفي ما هو متداول حول عقد اجتماع الثلاثاء مخصص لمسألة رفع الدعم عن المحروقات
وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط: خطر انقطاع الإنترنت مرهون بتوفّر مادة المازوت والكهرباء
الاتحاد العمالي العام يحذر من خطوة رفع الدعم عن المحروقات لما سينتج عنها من ارتفاع جنوني وهستيري بكل الأسعار
قطع عدد من الطرقات في منطقة بيروت وضواحيها احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء اشكالات وقعت شمال لبنان على خلفية بيع المحروقات
بيان آل شبلي: نستغرب البيان الصادر عن آل غصن الذي تم فيه تزييف الوقائع وتحريف كلام السيد حسن نصر الله
بيان آل شبلي: التلطي خلف العشائر هو محاولة مكشوفة لتغطية القتلة ولن يستطيع أحد تضييع الحقيقة فيما جرى في كمين خلدة
بيان آل شبلي: حديث آل غصن عن العض على الجراح بعيد عن الحقيقة وهم من اعتدى على منزل العائلة واحرقوا سنتر شبلي
الرئيس الإيراني لنظيره الفرنسي: نرحب بتعزيز العلاقات مع فرنسا على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل
السيد ابراهيم رئيسي لماكرون: موقف ايران صارم فيما يتعلق باستتباب الأمن وحفظ معادلة الردع في منطقة الخليج وبحر عمان
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة يلتقي قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي ويبحث معه عدداً من الملفات
النخالة: ميزان القوى يتغير لصالح المقاومة وقواتنا الميدانية على أتم الاستعداد للدخول في المعركة دفاعا عن القدس
النخالة: ايران وحرس الثورة هما الدرع الحامي للأمة الاسلامية ومحور المقاومة في المنطقة
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي:الحصار يعتبر جزءا من العدوان على اليمن وهو لا يستند الى اي مستند قانوني
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: لا قلق على حزب الله ونحن نؤكد الوقوف الى جانبه والى جانب محور المقاومة
السيد الحوثي: نجدد اشادتنا بعملية الرد التي نفذتها المقاومة الاسلامية في لبنان
أفغانستان: حركة طالبان تسيطر على 6 عواصم ولايات في البلاد وتتقدم في العديد من الجبهات
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي المقاومة هي السبيل الوحيد للانتصار على "إسرائيل"
الخارجية الايرانية: إيران ملتزمة بتوفير الأمن للممر المائي الإستراتيجي في الخليج ومضيق هرمز
الخارجية الايرانية تدين بيان دول مجموعة السبع الذي حمل طهران مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط ببحر عمان
حركة "طالبان" تعلن سيطرتها على ولاية نمروز في جنوب افغانستان وولاية جوزجان شمال البلاد
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تحتجز شابة بمحيط دوار سلمان الفارسي قرب بلدة حوارة جنوبي نابلس
منذ 4 ساعة
9 August، 2021
نابلس
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