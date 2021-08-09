الحريري: مواقف الراعي في شأن السيادة تعكس رأي الاكثرية ولا تستدعي ردات فعل لا تستقيم مع مصلحة لبنان

صدر عن الرئيس الحريري ما يلي:

“إن الاساءة للمقامات الروحية وتناول مواقفها الوطنية ووجهات نظرها السياسية، بحملات الاهانة والتحريض والتخوين، على صورة ما جرى ازاء المواقف الأخيرة للبطريرك الراعي، تشكل تطاولا مرفوضا على كرامة اللبنانيين ولغة غير مقبولة تحت اي ظرف لاصول التخاطب السياسي.

إن الدعوة إلى التزام لبنان إتفاقية الهدنة ومقتضيات القرار 1701، ليس امرا مستجدا على الخطاب الوطني وعلى حق الدولة في الدفاع عن سيادتها ورفض استدراجها الى مغامرات غير محسوبة النتائج، تلتقي اكثرية اللبنانيين على التحذير منها والتنبيه لمخاطرها، بما في ذلك اهلنا في الجنوب والبقاع الغربي.

وما اعلنه البطريرك الراعي في هذا الشأن يعكس رأي الاكثرية اللبنانية، ولا يستدعي لاي سبب من الاسباب، ردات فعل لا تستقيم مع مصلحة لبنان وتسيء لقيم الحياة المشتركة بين أبنائه.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام