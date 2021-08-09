السيد الحوثي: التمادي في الضلال يفقد الانسان كل المشاعر الانسانية والمجتمع القرشي بلغ هذه الحالة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2021 - 17:08

السيد الحوثي: التمادي في الضلال يفقد الانسان كل المشاعر الانسانية والمجتمع القرشي بلغ هذه الحالة

منذ 39 mins 9 August، 2021
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