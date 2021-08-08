لجنة الأسير سكاف: لولا تضحيات المقاومة كان لبنان يقبع تحت الإحتلال

إستغربت لجنة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف في بيان “موقف البطريرك بشارة الراعي بخصوص دعوته الجيش اللبناني الى إيقاف إطلاق الصواريخ التي تستهدف جنود الإحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة”، واعتبرت أن “موقف الراعي غير مقبول على الإطلاق، في ظل الصراع التاريخي الذي نعيشه مع العدو الصهيوني، حيث نفذ العدو المجازر الوحشية بحق وطننا وشعبنا، ولا يفرق بين مسلم ومسيحي”، وسألت: “ألم تر الإعتداءات والإنتهاكات الإسرائيلية بحق وطننا؟”.

وأكدت اللجنة أنه “لولا وجود المقاومة وتضحياتها الجسام، لكان كل لبنان يقبع تحت الإحتلال، من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، فألف تحية وتحية للمقاومة ورجالها البواسل، والخزي والعار للذين يبررون للعدو تنفيذ مشاريعه في أوطاننا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام