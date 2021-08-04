رئيس مجلس الشعب السوري التقى رضائي: دماؤنا امتزجت لتحقيق الانتصارات

أكد رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ عمق العلاقات الاستراتيجية بين سورية وإيران، وشدد على “ضرورة تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية المميزة بين البلدين”.

ونوه صباغ خلال لقائه الاربعاء في طهران أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي بالتعاون بين سورية وإيران في محاربة الإرهاب، وقال إن “الدماء السورية امتزجت بالدماء الإيرانية ما أثمر عن تحقيق انتصارات في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد العالم بأسره”.

وأضاف صباغ “إننا نواجه عدواً واحداً ومصيراً واحداً ولذلك فإن تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين السوري والإيراني وتفعيل وتعزيز التعاون بينهما ينعكس بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين”، ولفت إلى “سياسة المعايير المزدوجة التي تتبعها أميركا والغرب حيال سورية حيث تنظر الولايات المتحدة إلى قضايانا من المنظور والمعيار الصهيوني وبما يحقق مصالح كيان الاحتلال في المنطقة”.

من جهته، أكد رضائي أن “العالم مدين لسورية وإيران في محاربتهما للإرهاب والجماعات التكفيرية التي أمعنت في إرهابها وإجرامها”، وثمن “الانتصارات التي حققتها سورية قيادة وشعباً وجيشاً على الإرهاب”.

المصدر: سانا