محسن رضائي: يجب كسر الحصار الاقتصادي الأميركي المفروض على ايران

وأضاف “لقد قالوا في البداية إن ايران تريد صنع القنبلة النووية ودخلت حكومتنا في مفاوضات الاتفاق النووي واعطتهم ما يريدون وبالتالي تم التوصل الى الاتفاق الا ان الحكومة الاميركية التي جاءت بعد ذلك خرقت الاتفاق وخرجت منه وفرضت الحصار الاقتصادي علينا.

واشار امين المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بين السلطات الثلاث الى قضية القرصنة الاميركية لناقلة النفط الايرانية قائلاً إن “اميركا كانت تعتزم سرقة ناقلة نفطنا الا ان ابناءنا في الحرس الثوري تصدوا لهذا الامر بيقظة وتمكنوا من احباط هذا المخطط في الوقت المناسب”.

وتابع رضائي “لقد ناورت السفن الحربية الاميركية وزوارقنا عدة ساعات وحتى ان سفنهم تخطت المعايير العسكرية لدفع زوارق الحرس الثوري والتعبئة الى التنحي جانباً الا ان اخوتنا اثبتوا أن عهد “اضرب واهرب” قد ولى.

وأكد أن المقاومة امام اميركا يجب ان تكون فاعلة ونشطة، مضيفاً ان “مقارعة اميركا كامنة في حركتنا ونشاطنا ولا بد ان نقوم بتفعيل صناعتنا وزراعتنا ومعالجة الفقر والبطالة وان نقف على اقدامنا”.

كما اكد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ضرورة اطلاق ثورة اقتصادية في البلاد.