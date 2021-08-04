المشاط على رأس وفد التقى رئيسي في طهران

في أول لقاء له مع وفد رسمي استقبل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وفد الجمهورية اليمنية برئاسة محمد عبد السلام ممثلا رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، بحضور سفير الجمهورية اليمنية في إيران إبراهيم الديلمي.

وقد الوفد للسيد رئيسي التهاني والتبريكات بانتخابه لرئاسة الجمهورية الإسلامية ومباشرته مهامه رسميا واستعرض الطرفان تطورات المنطقة.

الوفد اليمني كان قد وصل إلى طهران تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للسيد رئيسي والتي ستقام الخميس بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين و115 مسؤولا رسميا من 75 دولة.

المصدر: المسيرة