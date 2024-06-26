وزير الثقافة الايراني يعلن عن اقامة مراسم الاربعين للرئيس الشهيد ورفاقه

قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي اسماعيلي، لدى إعلانه برنامج مراسم اربعين شهداء الخدمة: غدًا الخميس، في وقت واحد في طهران وجميع المراكز الحضرية والريفية، سيقيم الناس مراسم تأبين لرئيسنا العزيز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد مهدي إسماعيلي وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، على هامش اجتماع اليوم (الأربعاء) للوفد الحكومي بين الصحفيين: ستقام غدا مراسم لتأبين رئيسنا الشهيد ورفاقه في جميع انحاء البلاد.

وأضاف: أنه ستلقي السيدة علم الهدي زوجة الرئيس الشهيد كلمة في مراسم طهران، فيما سيرافق هذه المراسم كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله.

وقال: فيما يتعلق بالمشاريع الثقافية، يجب أن أقول إن الحمد لله، معظم المشاريع الثقافية الكبرى في البلاد جاهزة للاستخدام، بما في ذلك مجمع الثقافة الفنية، وهو أجمل مجمع فني تاريخي في يزد يحمل اسم آية الله رئيسي، وبإذن الله سيتم افتتاحه وتشغيله في الأيام القادمة. كما يتم فتح أكثر من 40 مكتبة وعشرات المجمعات الثقافية الفنية والهضاب المسرحية.

المصدر: وكالة مهر