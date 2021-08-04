مصطفى حمدان: انها ليست فتنة انها استكمال لإنهاء الوطن

كتب أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي: “انها ليست فتنة، انها استكمال لإنهاء الوطن اللبناني، كوطن ومواطنية.. تكريسا لمنطق التفتيت والتقسيم، وإقامة حدود الكانتونات.. إنها ليست صراع السنة والشيعة على من يمتلك أحقية التاريخ، انها صراع الحاضر بين الربيع والصقيع، على الجغرافية والمستقبل الوطني”.

وختم تغريدته: “من يظن نفسه انه بعيد عن خلدة، فليعلم أن الأميركيين واليهود، سيجعلون من كل لبنان خلدة قاتلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام