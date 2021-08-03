مقتل ضابط شرطة جراء تبادل لإطلاق النار بالقرب من مبنى البنتاغون

أعلن مصدر بالشرطة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن مصرع شرطيا نتيجة لتبادل إطلاق النار بالقرب من مبنى وزارة الحرب الأميركية.

ونقلت شبكة “سي أن أن” الأميركية عن المصدر قوله بأن شرطيًا قتل جراء تبادل لإطلاق النار بالقرب من مبنى البنتاغون.

هذا ووقع إطلاق النار في وقت سابق من اليوم في محطة للحافلات في مجمع البنتاغون وتسبب في إغلاق مؤقت للمبنى، ومنع الناس من الخروج منه.

وأعادت الشرطة الأميركية، فتح مبنى وزارة الحرب بعد السيطرة على الوضع عقب إطلاق نار بالقرب من المبنى.

وقالت قوة حماية البنتاغون “الآن أُعيد فتح مبنى البنتاغون وتمت السيطرة على منطقة الحادث”.

المصدر: وكالة سبوتنيك