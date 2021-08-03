“لقاء الاحزاب”: لكشف كامل الحقيقة في جريمة انفجار مرفأ بيروت

أكد “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” في بيان له الثلاثاء على “ضرورة كشف كامل الحقيقة في جريمة انفجار مرفأ بيروت وصولا إلى تحقيق العدالة غير المنقوصة”. وحذر من “عمليات استغلال معاناة أهالي الشهداء تحقيقا لمآرب سياسية”.

وندد اللقاء “بالمكمن الذي نفذته عصابات إرهابية مأجورة ضد موكب تشييع الشهيد المغدور علي شبلي، والذي أكد وجود مخطط تقف وراءه جهات وأطراف أعدت وعملت على التحريض لتنفيذه ويستهدف استدراج حزب الله المقاوم الى فخ الفتنة والإساءة إلى صورة المقاومة وسمعتها وسلاحها”.

وطالب اللقاء “الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية بتحمل مسؤولياتها في القبض على كامل الأطراف المنخرطين في هذا المخطط وتقديمهم إلى المحاكمة لإنزال أشد العقوبات التي ينص عليها الدستور والقوانين في ما خص التعامل مع مثيري الفتن والتعامل مع أطراف وجهات أجنبية معادية”.

من جهة ثانية، طالب اللقاء “بالإسراع في تأليف الحكومة لوضع حد للإنهيار في البلاد على المستويات كافة، الأمنية والإقتصادية والإجتماعية والمعيشية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام