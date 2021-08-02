الحرارة فوق معدلاتها الموسمية غدا الثلاثاء وتلامس الـ 40 درجة بقاعا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2021 - 11:56

الحرارة فوق معدلاتها الموسمية غدا الثلاثاء وتلامس الـ 40 درجة بقاعا

منذ 20 mins 2 August، 2021
الطقس في لبنان
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاثنين قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل من دون تعديل على الجبال وفي الداخل، كما يتكون الضباب على المرتفعات ويحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
– الحال العامة: طقس حار ورطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط للايام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها خصوصا على الجبال وفي الداخل، مع بقاء التحذير من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق .

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في الداخل من دون تعديل على الجبال وعلى الساحل، مع استمرار التحذير من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وعلى الساحل من دون تعديل في الداخل، مع بقاء التحذير من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق .

– درجات الحرارة المتوقعة :على الساحل من 25 الى 33 درجة، فوق الجبال من 23 الى 32 درجة، في الداخل من 23 الى 40 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية شرقية ، سرعتها بين 10و 35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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