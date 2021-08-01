حزب الله: اثناء تشييع الشهيد المظلوم علي شبلي وعند وصول موكب الجنازة الى منزل العائلة في منطقة خلدة تعرّض المشيعون الى كمين مدبر والى اطلاق نار كثيف من قبل المسلحين في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2021 - 21:14

حزب الله: اثناء تشييع الشهيد المظلوم علي شبلي وعند وصول موكب الجنازة الى منزل العائلة في منطقة خلدة تعرّض المشيعون الى كمين مدبر والى اطلاق نار كثيف من قبل المسلحين في المنطقة

منذ 2 ساعة 1 August، 2021
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