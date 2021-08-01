الجيش اللبناني: الوحدات المنتشرة في خلدة ستطلق النار باتجاه اي مسلح او اي شخص يطلق النار من اي مكان اخر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2021 - 21:14

الجيش اللبناني: الوحدات المنتشرة في خلدة ستطلق النار باتجاه اي مسلح او اي شخص يطلق النار من اي مكان اخر

منذ 2 ساعة 1 August، 2021
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