قوة من مغاوير الجيش اللبناني انتشرت في خلدة

أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” بأن قوة من مغاوير الجيش اللبناني، وعددا كبيرا من الملالات والدبابات تنتشر في أنحاء خلدة كافة وتثبت حواجز سيارة. وما زال إطلاق النار متقطعا، وسط خلو تام للشوارع من المارة.

واعلن الجيش اللبنانيى في حسابه على التويتر ان “وحدات الجيش المنتشرة في خلدة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات في خلدة وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر”.

وأفادت الوكالة بأن عناصر الجيش اللبناني قرب مطعم “أطيب فروج” على أوتوستراد خلدة يناشدون الصليب الاحمر إرسال سياراته الى المكان، لاجلاء الجرحى الممددين على الارض بالقرب من ملالات الجيش وفي داخل المطعم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام