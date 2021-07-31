تواصل الفعاليات بذكرى يوم الولاية في عدد من المحافظات اليمنية

تواصلت الفعاليات المتنوعة في عدد من المديريات والمحافظات إحياء لذكرى يوم الولاية. ففي العاصمة صنعاء، أقيمت فعالية خطابية وثقافية بذكرى يوم الولاية نظمتها الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات.

ونظمت المناطق التعليمية والفروع التربوية لأنصار الله بمديريات شعوب وبني الحارث والثورة بأمانة العاصمة فعالية خطابية وثقافية في ذكرى يوم الولاية تحت شعار “وانصر من نصره”. ونظمت إدارة أمن محافظة الحديدة اليوم فعالية خطابية بمناسبة ذكرى يوم الولاية. كما نظّمت شركتا النفط اليمنية والغاز وهيئة الجيولوجيا والثروات المعدنية بمحافظة الحديدة اليوم فعالية خطابية بذكرى يوم الولاية.

وأقيم اليوم في محافظة إب حفل إشهار وتأسيس جمعية الجبلين التنموية الخيرية بعزلة الجبلين بمديرية العدين وفعالية خطابية بمناسبة ذكرى يوم الولاية. ونظمت إدارة أمن محافظة مأرب اليوم فعالية خطابية بمناسبة ذكرى يوم الولاية. وأحيت الهيئة النسائية لأنصار الله في بني الضُبيبي بمديرية الجَبين بمحافظة ريمة ذكرى الولاية بفعالية خطابية.

الفعاليات تخللها العديد من المشاركات المعبرة عن عظمة الولاية لأمير المؤمنين علي عليه السلام ومالها من فظل على الامة الإسلامية كونها جاءت إكمالاً للدين وتماماً للنعمة، وأكد المشاركون في الفعاليات على تمسكهم بولاية الامام علي ابن ابي طالب عليه السلام.

المصدر: المسيرة نت