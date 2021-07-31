الفوعاني: لانقاذ لبنان بتشكيل الحكومة ووضع الكيدية والمصالح جانبا

تفقد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفوعاني مكان اندلاع الحرائق في جرد الهرمل وعكار بحضور النائب ايهاب حمادة ورئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق.

وقال الفوعاني “لم تعد تجدي بيانات الادانة والاستنكار للاعمال المتمادية بحق مناطق هي قلب لبنان، وهي التي أقسمت مع الامام موسى الصدر أننا لن نهدأ ما دام في لبنان محروم واحد”.

وأضاف الفوعاني ان “الرئيس نبيه بري ومنذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرائق كان يتابع لحظة بلحظة، وقد بذل ما يجب للحفاظ على أرواح الاهالي والممتلكات، وأجرى سلسلة اتصالات لهذه الغاية، وقد عمل أبناء كشافة الرسالة الاسلامية جنبا الى جنب مع إخوانهم في الهيئة الصحية والدفاع المدني والاهالي للحد من انتشار الحرائق”.

من جهة ثانية، دعا الفوعاني “المعنيين فورا الى الذهاب لانقاذ لبنان من خلال تشكيل الحكومة ووضع الكيدية والمصالح جانبا”.

وتوجه الفوعاني بالتحية الى الجيش قيادة وضباطا وأفرادا في عيدهم، ودعا الى “الالتفاف الدائم حول هذه المؤسسة التي تشكل ضمانة الاستقرار ومنعنا من الذهاب الى المجهول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام