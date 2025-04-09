الفوعاني: “إسرائيل” تعطل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتسعى للالتفاف عليه

قال رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني إن “المقاومة تلتزم اتفاق وقف إطلاق النار ولم تعرقل تنفيذه، رغم أن إسرائيل تمعن في خرقه وتتمادى في اعتداءاتها”، وأكد أن “المقاومة تمتنع عن الرد على الخروق الإسرائيلية وتتّبع سياسة ضبط النفس وتقف خلف الدولة اللبنانية لتطبيق الاتفاق بتثبيت وقف النار”.

ولفت الفوعاني في حديث له يوم الاربعاء الى ان “لدى إسرائيل نية لاستدراجنا للدخول في مفاوضات سياسية وصولًا لتطبيع العلاقة لكننا لسنا في هذا الوارد”، وتابع “لدينا اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الأمم المتحدة، ونحن نطبّقه ونلتزم حرفيته، وإسرائيل هي من يعطل تنفيذه وتسعى للالتفاف عليه”، وأضاف ان “الجيش اللبناني هو الآن على جهوزيته لاستكمال انتشاره في جنوب الليطاني، لكن المشكلة تكمن برفض العدو الصهيوني الانسحاب من عدد من النقاط، وهذا ما حال دون انتشاره حتى الحدود الدولية بمؤازرة اليونيفيل”.

وأشار الفوعاني إلى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري كان صريحاً خلال لقائه مع مورغان أورتاغوس في عين التينة، وأبلغها بوضوح أنّ مواقفها في المرّة السابقة كانت غير مشجّعة وأن المأمول منها أن تستمر بالمنحى المختلف الذي اعتمدته في زيارتها الثانية هذه لبيروت”، وتابع “لقاء بري – أورتاغوس كان جيداً وإيجابياً، شدّد خلاله على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأماكن التي لا تزال تحتلها في الجنوب، والإفراج عن الأسـرى اللبنانيِّين في سجون الاحتـلال، ووجوب لجم الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النـار والقرار 1701 اللذَين يتقيّد بهما لبنان””.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام