الفوعاني: لرفع الحصار الظالم عن سوريا

دعا رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفوعاني “المجتمع الدولي لموقف استثنائي أمام معاناة الشعب السوري والمبادرة فورا إلى رفع الحصار الظالم ورفع العقوبات والقيود أمام المساعدات لسوريا”، وقال “نعزي الشعب والقيادة في سوريا وتركيا على هذه الأرواح والضحايا التي قصت بالزلزال”، وتابع “نسأل الله أن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل”.

واضاف الفوعاني الثلاثاء خلال لقاء لشرح المبادرة التي أطلقتها الحركة بعد توجيه من رئيسها الرئيس نبيه بري بإرسال فرق انقاذ واسعاف من الدفاع المدني في “كشافة الرسالة الاسلامية” الى سوريا جراء الزلزال الذي ضربها “نجدد أسمى آيات العزاء للقيادة وللشعب السوري جراء هذا المصاب الجلل من زلزال مدمر”، وتابع “ما حصل يستدعي حشدا إنسانيا وعربيا ودوليا إلى جانب سوريا في بلسمة جراحها”.

وقال الفوعاني “هذا المصاب الأليم هو مصابنا في لبنان، فما بين البلدين والشعبين من روابط ووشائج تحتم علينا ان نكون معا، ولن ننسى كيف كانت سوريا ولا تزال تقف إلى جانب لبنان امام سلسلة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة فكانت نعم الاخ والشقيق ولا سيما في العام ٢٠٠٦”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام