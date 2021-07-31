“التيار الوطني”: نأمل بتشكيل الحكومة الموعودة قبل 4 آب وتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات

اعتبر “التيار الوطني الحر” في لبنان في بيان له السبت ان “رفع الحصانات فورا هو السبيل الأمضى لتكريم ذكرى شهداء انفجار مرفأ بيروت وبلسمة جراح الآلاف من ضحايا تفجير المرفأ”.

وثمن البيان “الأخلاقية العالية التي ميزت إعلان فخامة رئيس الجمهورية إستعداده المطلق للإدلاء بإفادته إذا رغب المحقق العدلي بالاستماع اليه، من دون التوقف عند موقعه كرأس للبلاد وكرمز لوحدة الوطن، ومن دون التوقف عند الحصانة التي خصه بها الدستور خلافا لغيره”، ودعا “بقية المعنيين على التمثل بالمبادرة الرئاسية والخروج من كهوف الحصانة إجلالا للدماء المهروقة ولندوب اليتامى والمتألمين”.

ولفت البيان الى انه “يتطلع للمجهود الذي يقوم به دولة الرئيس المكلف بالإتفاق مع فخامة رئيس الجمهورية، لتشكيل الحكومة الموعودة على أمل ولادتها قبل 4 آب، لتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات وتجديد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وبدء التدقيق الجنائي وكل الإصلاحات المالية الموعودة، وهو البند المتقدم في المبادرة الفرنسية”.

من جهة ثانية، طالب “الأجهزة الأمنية المعنية إجراء التحقيقات العاجلة في مسببات الحرائق التي التهمت غابات القبيات وأكروم وعندقت، وصولا الى توقيف المرتكبين، وهم من فئة المجرمين الذين لا مناص من إنزال أشد العقاب بهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام