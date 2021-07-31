مسؤول منطقة البقاع في حزب الله يرعى حفل تكليف 150 زهرة من زهرات القطاع السابع

في اجواء عيد الغدير الأغر، رعى نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر حفل تكليف 150 زهرة من زهرات القطاع السابع.

وأقيم الاحتفال في مجمع الشهيد ابو عباس ناصيف في بلدة عين الدمامل الحدودية بحضور علماء دين وفعاليات وذوي المكلفات

بعد مراسم تعظيم القرآن الكريم ومسرحية معبرة عن الحجاب ، تحدث شكر عن ما يمثله عيد الغدير الأغر في وجدان الأمة، مشددا على اهمية الإلتزام بالحجاب كمظهر من مظاهر الولاء لأمير المؤمنبن علي عليه السلام

وتخلل الحفل كلمة باسم الزهرات المكلفات وكلمة قائد القطاع في كشافة الإمام المهدي (عجل الله فرجه) حسين التالا.

واختتم الحفل بتوزيع الهدايا على الزهرات المكلفات.

المصدر: موقع المنار