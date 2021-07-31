روسيا تصدر كميات قياسية من النفط إلى الولايات المتحدة

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن روسيا عادت إلى المرتبة الثانية بين الدول المصدرة للنفط ومشتقاته إلى الولايات المتحدة، حيث ورّدت لها في ايار/ مايو أكبر كمية من النفط.

وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، فإن روسيا قامت بتصدير 26.171 مليون برميل من النفط ومشتقاته إلى الولايات المتحدة في شهر ايار/ مايو الماضي، ما يزيد على صادرات أبريل بنسبة 26.8%.

ويعتبر ذلك أكبر مسنوى للصادرات الروسية من النفط ومشتقاته إلى الولايات المتحدة في تاريخ إحصاءات وزارة الطاقة الأمريكية.

واحتفظت كندا بالمرتبة الأولى في قائمة المصدرين، حيث بلغت صادراتها 125.725 مليون برميل، وفي المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بـ 22.556 مليون برميل، بينما حلت السعودية في المرتبة الرابعة (12.24 مليون برميل).

أما تصدير النفط فقط (بدون حساب المشتقات النفطية)، فحلت روسيا في المرتبة الثالثة، حيث صدرت 8.598 مليون برميل إجمالا أو 277 ألف برميل في اليوم الواحد.

وبشكل عام ازدادت واردات الولايات المتحدة من النفط والمشتقات النفطية في مايو بنسبة 3.7% مقارنة بشهر نيسان/ أبريل، لتصل إلى 8.569 مليون برميل يوميا. وانخفض تصدير النفط ومشتقاته من الولايات المتحدة بنسبة 9.2%، إلى 8.27 مليون برميل يوميا.

المصدر: وكالة نوفوستي