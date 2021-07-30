تركيا: استمرار معدل الإصابة اليومي بكورونا فوق 22 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة التركية الجمعة تسجيل 22083 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة أدنى بقليل من المتوسط المسجل في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأشارت الوزارة أيضا إلى تسجيل 69 حالة وفاة نتيجة مضاعفات المرض.

وقفزت الإصابات اليومية في الأسابيع الماضية من معدل منخفض بلغ 4418 في الرابع من يوليو الماضي، إلى 22291 حالة يوم الأربعاء الماضي.

وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على “تويتر”: “ليس بإمكاننا بعد السيطرة على الزيادة في أعداد الحالات. الطريق لتحقيق ذلك هو توخي الحذر والحصول على اللقاح”.

المصدر: وكالة رويترز