منظمات حقوقية تطالب السلطات البحرينية بالإفراج عن المعتقل عبد الجليل السنكيس

طالبت 16 منظمة حقوقية بينها منظمة “العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديموقراطية” ومنظمات حقوقية أخرى السلطات البحرينية إلى الإفراج عن الناشط المعارض عبد الجليل السنكيس.

ودعت المنظمات في بيان مشترك لها الجمعة “النظام في البحرين للإفراج عن المعارض عبد الجليل السنكيس”، وأوضحت أنه “مُضربٌ عن الطعام منذ 8 تموز/يوليو الجاري احتجاجاً على سوء معاملته”، وأشارت إلى أن “السنكيس يُمضي عقوبةً بالسجن مدى الحياة لمشاركته في انتفاضة عام 2011”.

وأضاف البيان “ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السنكيس، وتسليم كتابه لعائلته على الفور”، مشيراً إلى أن الرجل البالغ 59 عاماً يعاني أمراضا مزمنة وهو يواجه “إهمالاً طبّياً مستمرّاً”.

ولفت البيان الى ان “السنكيس بدأ إضرابه عن الطعام ردا على المعاملة المهينة التي تعرض لها على يد شرطي في السجن، بعد احتجاجه على عدم السماح له بالاتصال إلا بـ 5 أرقام فقط أثناء جائحة كوفيد-19، وللمطالبة بإعادة كتابه الذي صادره حراس السجن في 9 نيسان/أبريل 2021، والذي عمل عليه لمدة 4 سنوات على الأقل”.

المصدر: بريد الموقع