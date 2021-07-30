العثور على مادة أصلها من خارج كوكب الأرض في بئر نفط

وجد علماء جامعة قازان الفيدرالية مادة أصلها من خارج كوكب الأرض في حقل نفط “كامسكا أوستينسكي”. وتم حفظ المادة الغريبة في أحشاء الأرض بعد تدمر جسم نيزكي منذ أكثر من 270 مليون سنة.

اجتذبت العيّنة، التي عثر عليها طالبة من جامعة قازان، انتباه العلماء، ودرس فريق البحث الكرات المجهرية الغنية بالحديد والجسيمات الدقيقة الموجودة في صخور الجبس.

تم نشر تفاصيل العمل في SpringerLink. ووفقاً لنتائج الدراسة، اتضح أن المكونات الرئيسية للمادة كانت الحديد.

وقال ريل قاديروف، الأستاذ المشارك في قسم الجيولوجيا الإقليمية والموارد المعدنية في معهد الجيولوجيا وتقنيات النفط والغاز في جامعة قازان الفيدرالية: “أظهرت دراسة أولية للتكوين أن عنصرها الرئيسي هو الحديد”.

وأضاف أنه “باستخدام مجموعة من الأساليب للتحليل الدقيق، درسنا الاحتمالات المختلفة لأصلها وتوصلنا إلى استنتاج مفاده أن العناصر الدقيقة من محطة قازان العليا الفرعية هي من أصل خارج كوكب الأرض”.

ويعتقد العلماء أن نيزك تعرض للدمار أثناء تحركه في الغلاف الجوي، والذي حدث فوق منطقة الدراسة قبل 272.95 مليون سنة.

المصدر: سبوتنيك