وزارة الصحة دعت المستشفيات والشركات لتسليم المستلزمات الطبية والمخبرية بالتسعيرة المقررة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2021 - 15:02

وزارة الصحة دعت المستشفيات والشركات لتسليم المستلزمات الطبية والمخبرية بالتسعيرة المقررة

منذ 13 mins 30 July، 2021
وزارة الصحة اللبنانية
لبنان

اكدت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن “المصرف المركزي سدد في خطوة أولى معظم الفواتير لزوم مستلزمات طبية ومغروسات وكواشف مخبرية”.

ودعت الوزارة “الشركات المعنية والمستشفيات إلى التزام قرار التسعير الصادر عن وزارة الصحة العامة بالليرة اللبنانية وفق النسبة المقررة من الدعم وذلك تحت طائلة المسؤولية”، وتابعت “في حال العكس أو تمنع اي مستشفى او شركة عن تسليم مستلزمات طبية وكواشف مخبرية ابلاغ دائرة البرامج والمشاريع في وزارة الصحة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، والتواصل للشكوى على الرقم التالي: 70898514”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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