وزارة الصحة دعت المستشفيات والشركات لتسليم المستلزمات الطبية والمخبرية بالتسعيرة المقررة

اكدت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن “المصرف المركزي سدد في خطوة أولى معظم الفواتير لزوم مستلزمات طبية ومغروسات وكواشف مخبرية”.

ودعت الوزارة “الشركات المعنية والمستشفيات إلى التزام قرار التسعير الصادر عن وزارة الصحة العامة بالليرة اللبنانية وفق النسبة المقررة من الدعم وذلك تحت طائلة المسؤولية”، وتابعت “في حال العكس أو تمنع اي مستشفى او شركة عن تسليم مستلزمات طبية وكواشف مخبرية ابلاغ دائرة البرامج والمشاريع في وزارة الصحة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، والتواصل للشكوى على الرقم التالي: 70898514”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام