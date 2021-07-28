3 أسرى دخلوا أعواما جديدة في الأسر بسجون العدو الإسرائيلي

دخل ثلاثة أسرى فلسطينيين الأربعاء أعواما جديدة في الاسر داخل سجون العدو الإسرائيلي.

وأفاد “نادي الأسير الفلسطيني” أن “الأسرى فراس صوافطة وأحمد شيباني ومحمد صبحي أبو طبيخ دخلوا أعواما جديدة في سجون الاحتلال”.

وأوضح النادي أن “الأسير صوافطة (39 عاما) من طوباس دخل عامه الثامن عشر والأخير وهو يقبع الان في سجن النقب بصحراء النقب المحتل”، وذكر أن “الأسير أحمد شيباني (51 عاما) دخل عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال وهو معتقل منذ العام 2003 ومحكوم بالسجن لثلاثة مؤبدات و16 عاما”، وتابع “فيما دخل الأسير أبو طبيخ (40 عاما) عامه العشرين في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن لمؤبدين و(15) عاما ويقبع في سجن ريمون”.

المصدر: فلسطين اليوم