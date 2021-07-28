الكاظمي: القوات القتالية الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 28 2021 - 00:34

الكاظمي: القوات القتالية الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي

منذ 1 ساعة 27 July، 2021
610060b84236045ad97b0061
العراق - عربي وإقليمي

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن القوات القتالية الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي.

وقال في تصريحات صحفية، إن “الحوار الاستراتيجي هو نتيجة مرحلة طويلة قامت بها الحكومة وهو حوار في مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية”.

وأضاف: “إنجاز في الحوار الاستراتيجي أنه وحد مواقف القوى السياسية العراقية”.

وأشار الكاظمي إلى أن “العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستتحول إلى مرحلة جديدة”.

وأكد رئيس الحكومة العراقية، أن “قوات بلاده الأمنية قادرة على حماية أراضي العراق”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة