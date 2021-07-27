عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 27-7-2021

العناوين

الأخبار:

– تبادل رسائل إيجابية بين عون وباسيل والرئيس المكلّف.

– النقاشات الأوروبية حول لبنان: 17 دولة تعارض فرض عقوبات

– الإصابات نحو الألف والذروة الجديدة «قريباً جداً».

البناء:

– ميقاتي بـ 72 صوتاً رئيساً مكلَّفاً والأسبوع الأول سيتكفل بتظهير فرص التأليف.

– مصادر فرنسيّة تؤكد الدعم السعوديّ والفرص العالية لتشكيل حكومة تتجاوز العقد.

– خمسة فوارق بين تكليف الحريريّ وميقاتي

الديار:

– تكليف بدعوم خارجي “وطبخة” داخلية واختبار نوايا التاليف السريع يبدا اليوم.

– “الهامـش يضيق” امام باسيل… وميقاتي لحزب الله: دون ثقتكم لن اقبل المهمة

– الرياض تعيد حساباتها حكوميا… والتلاعب بالدولار مفتعل لغايات سياسية ؟

النهار:

– ميقاتي والضمانات الدولية: حكومة 4 آب؟

– لهذه الأسباب سرع المجتمع الدولي التكليف… والسؤال هل يحصل التأليف؟

– لبنان أمام تحدي تشكيل “حكومة مهمة” لإلنقاذ الوطني

اللواء:

– ميقاتي يلتقط كرة النار.. والتأليف رهن اإللتزام بـ”ضمانات التكليف”!

– مفارقات التسمية تكشف المستور.. وتلاعب بالدولار للهروب من تخفيض أسعار السلع.

– تسمية ميقاتي أحرجت عون وقطعت الطريق أمام مرشّحه لرئاسة الحكومة.

الجمهورية:

– التأليف رهن بصفاء النيات

– هل تنعكس إيجابية التكليف على التأليف؟

– عون: للتعاون.. بري: اليوم قبل الغد.. ميقاتي: لا أملك عصا سحريّة

الاسرار

البناء:

– يدرس عدد من النواب الذين وقعوا عريضة الاتهام النيابية بخصوص تفجير مرفأ بيروت نصيحة قانونيّة بالتوجه الى قضاء العجلة لوقف بث إعلان تشهيريّ بهم ومقاضاة القناة التلفزيونيّة التي تبثه بجريمة القدح والذم والتحريض على الفتنة ومطالبتها بالتعويض بمبالغ مالية كبيرة.

– قالت مصادر دبلوماسية إن ما يجري في تونس يتقاطع مع الاشتباك الإقليميّ على النفوذ بين قطر والإمارات بدلاً من الحلبة الليبية التي دخلت القوى الكبرى على خطها. وقالت المصادر إن موقف رئيس الجمهورية يبدو أقوى من حركة النهضة شعبياً بصورة فاجأت الكثيرين.

النهار:

– تردد ان قرار توقيع قانون الشراء العام اتخذه رئيس الجمهورية شخصياً بعدما وصلت إليه الانعكاسات السلبية التي قد تنشأ عن رده في حين كان فريقه الاستشاري يحبذ خيار الرد.

– يقوم وزير سابق بدور لافت من خلال الخدمات التي يقدمها في مختلف المجالات، على رغم حداثة دوره السياسي.

– لفت غياب المواقف العربية، ولا سيما منها الخليجية، عن مسار التكليف خلافا لما كان يحصل في مراحل سابقة.

– شوهد نائب يوزع القبل على رواد احد المطاعم لاناس لا يعرفهم يجالسون اصدقاء له كمدخل الى الحملات الانتخابية المقبلة.

– على رغم الازمة الخانقة فان الحجوزات في الفنادق والمطاعم الكبرى قائمة حتى نهاية ايلول

– برز تناقض كبير بين ما أورده المدير العام لمؤسسة اوجيرو الى محطة خارجية عن ارتفاع اسعار الاتصالات واحتسابها وفق سعر الصرف 3900 وبين ما اوضحه لاحقا بانه لا يملك القرار في هذا الشأن.

اللواء:

– تنتظر عاصمة أوروبية معنية إشارات مشجعة، على أن تلاحظ في الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر دعم لبنان في 4 آب.

– أشارت تقارير أولية إلى الانعكاسات السلبية لأزمة المحروقات علی الوضع السياحي حيث تزايدت معدلات إلغاء الحجوزات من الخارج، وارتفعت نسب اختصار الإقامات في البلد!

– يخضع سعر صرف الدولار لبروفة انخفاض لها تتمة إذا حصل الاعتذار، بحيث تحدث قفزة خطيرة في سعر الصرف!

الجمهورية:

– رفض أحد الوزراء المشاركة في تنظيم رحلة وزارية الى دولة قريبة على اعتبار “ان المسألة ما عادت مهمة”.

– يؤكد سياسي عريق أنه لم يعد هناك من حل إلّا العصيان المدني والثورة والتغيير الكامل في الإنتخابات.

– يتردد أن شخصية إعلامية شمالية معروفة تفكر في خوض الإنتخابات النيابية على لائحة تيار مسيحي وسطي.

المصدر: صحف