المفتي دريان: للتعاون مع ميقاتي وتسهيل مهمته لتشكيل حكومة

علق “مفتي الجمهورية اللبنانية” الشيخ عبد اللطيف دريان على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.

وقال المفتي دريان إن “دار الفتوى تدعم وتؤيد كل ما ينقذ لبنان من أزمته السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتنعكس إيجابا على مصالح وحاجات الناس اليومية وإيقاف عذاباتهم”، وتابع “الرئيس ميقاتي العضو الطبيعي في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هو من الرجال الذين يؤمل منهم الكثير في وضع حد للانهيار الذي يعاني منه لبنان واللبنانيون وهو رجل دولة ومؤسسات بامتياز”.

ودعا المفتي دريان “القوى السياسية الى “التعاون مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ومساعدته وتسهيل مهمته لتشكيل حكومة تلتزم بوثيقة الوفاق الوطني التي أجمع عليها اللبنانيون وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها”، وتمنى “لميقاتي التوفيق والنجاح في مهمته في هذه الظروف الصعبة على أن يتم تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام