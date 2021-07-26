وزير الصحة : لقاح كورونا “الايراني الكوبي” احد انجح اللقاحات في العالم

اعتبر وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي “سعيد نمكي”، ان لقاح كورونا الذي يتم انتاجه حاليا بصورة مشتركة بين ايران وكوبا، من شأنه ان يكون احد انجح اللقاحات المضادة لهذا الوباء على مستوى العالم.

تصريحات وزير الصحة الايراني هذه، جاءت على هامش مباحثاته مع “البروفيسور فيسنتي وورث” وهو رئيس “مؤسسة فينلاي” واحد ابرز الشخصيات العلمية الناشطة في مجال اللقاحات الطبية عالميا.

واوضح نمكي، ان الجانبان تناولا في هذا اللقاء موضوع انتاج “اللقاح الايراني الكوبي” المضاد لفيروس كورونا واخر المستجدات بشأن الاختبارات السريرية التي اجريت عليه لحد الان.

واضاف، “ان تقييمنا في ضوء هذه المباحثات هو ان وتيرة تحور فيروس كوفييد-19 الوبائي ستزداد خلال الفترة المستقبلية وقد تظهر سلالات متحورة جديدة تختلف تماما عن سلالة ووهان الاولى”.

وتابع : نحن تباحثنا مع الجانب الكوبي حول ضرورة اخذ هذا الامر بعين الاعتبار من قبل المؤسسات العلمية في انحاء العالم بما في ذلك ايران وكوبا، والعمل على انتاج لقاحات مختلفة تماما عن اللقاحات المتوفرة حاليا لمكافحة هذا الفيروس المتجدد.

وفي جانب اخر من تصريحاته ، اشار وزير الصحة الى لقاح “كوف ايران بركت” الايراني المضاد لفيروس كورونا؛ معلنا ان الشركة المحلية المنتجة ستسلم وزارة الصحة اعتبارا من هذا الشهر وفي كل اسبوع، مليونا و200 الف جرعة من هذا اللقاح.

المصدر: وكالة ارنا