قوات الاحتلال تغلق قبل قليل حاجز قلنديا بالقدس (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2021 - 05:38

قوات الاحتلال تغلق قبل قليل حاجز قلنديا بالقدس (فلسطين اليوم)

منذ 6 ساعة 24 July، 2021
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