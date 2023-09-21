إعلام العدو: إصابة جنديين في عملية دهس على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2023 - 13:32
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الرئيس ميقاتي من نيويورك: لوضع خارطة طريق لإيجاد الحلول المستدامة لأزمة النزوح السوري
إعلام العدو: إصابة جنديين في عملية دهس على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة
منذ 34 mins
21 September، 2023
عاجل
حاجز قلنديا
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