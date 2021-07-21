الطيران الأمريكي يستهدف منزلاً في قرية خربة جاموس في ريف الحسكة الشرقي ومقتل 3 أشخاص (وكالة سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2021 - 22:34

الطيران الأمريكي يستهدف منزلاً في قرية خربة جاموس في ريف الحسكة الشرقي ومقتل 3 أشخاص (وكالة سانا)

منذ 34 mins 21 July، 2021
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