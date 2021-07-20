كورونا في إيران.. تسجيل حصيلة يومية قياسية للإصابات

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء تسجيل عدد قياسي للإصابات بفيروس كورونا خلال يوم، مع دخول إجراءات إغلاق مؤقتة حيز التنفيذ في طهران.

وأفادت الوزارة برصد 27444 إصابة و250 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة للإصابات اليومية هي الأعلى منذ أبريل الماضي، حين أعلنت السلطات تسجيل 25582 إصابة.

ومع الأرقام الجديدة، ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 الى 87624 شخصا من إجمالي الإصابات البالغ عددها 3 ملايين و576148، علما بأنه سبق لبعض المسؤولين أن أكدوا أن الأرقام الرسمية تبقى ما دون الفعلية.

ويأتي تسجيل الحصيلة القياسية للإصابات مع دخول إجراءات إغلاق واسعة في محافظتي طهران وألبرز حيز التنفيذ، سعيا للحد من تفشي الوباء.

وتتزامن هذه الإجراءات مع عطلة عيد الأضحى الذي تحييه إيران الأربعاء، وتأتي بعد نحو أسبوعين من تحذير الرئيس حسن روحاني من “موجة خامسة” للتفشي الوبائي، تعود بشكل أساسي لمتحورة “دلتا” شديدة العدوى.

المصدر: وكالات