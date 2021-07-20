الناطق باسم حركة حماس:العدو الصهيوني يقصف سوريا ولبنان في ليلة العيد، وقبلها اقتحام للمسجد الأقصى في عدوان متجدد وبلطجة ضد كل المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2021 - 09:16

الناطق باسم حركة حماس:العدو الصهيوني يقصف سوريا ولبنان في ليلة العيد، وقبلها اقتحام للمسجد الأقصى في عدوان متجدد وبلطجة ضد كل المنطقة

منذ 1 ساعة 20 July، 2021
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