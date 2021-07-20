منطقة صيدا في حزب الله هنأت بالأضحى

هنأت منطقة صيدا في حزب الله الفاعليات والشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية والأهلية وعموم اهالي مدينة صيدا وبلدات الجوار، لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنية أن “يعود على الأمة بالخير والبركات وبمزيد من الإنتصارات والعزة، بخاصة على أهلنا ومجاهدينا في القدس وفلسطين، وأن يكون العيد المقبل وقد تغلب بلدنا على الوباء وأصبح في أحسن حال على كل المستويات خصوصا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”.

من جهة أخرى، زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر أضرحة شهداء المقاومة الإسلامية في روضاتهم في مدينة صيدا، وتلا الفاتحة على أرواحهم واضعا الورد على أضرحتهم.

كما قامت وفود في صيدا وبلدات الجوار بزيارة عوائل الشهداء في منازلهم مهنئة بالعيد المبارك.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام