“تجمع العلماء” هنأ بعيد الاضحى: للتمسك بخيار المقاومة وعدم الإذعان للخارج

هنأ “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الاثنين بحلول عيد الاضحى المبارك.

ودعا التجمع “للالتزام تعاليم السماء والدعوة الى العيش المشترك ورفض ونجب أية دعوة للتعصب الطائفي أو المذهبي”، وشدد على “التمسك بخيار المقاومة باعتباره الطريق الوحيد لصون الوطن وحمايته من الأطماع الصهيونية”، واشار الى “وجوب رفض الفكر المتطرف”.

وحث التجمع “النواب الى اختيار شخصية من خارج نادي رؤساء الحكومات السابقين على أن يكون مستعدا لتبني الخيار الوطني وعدم الإذعان للإملاءات الخارجية”.

وطالب التجمع “الدولة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد والهدر وتوفير الحاجات الضرورية للشعب اللبناني والضرب بيد من حديد على المحتكرين واللصوص مهما علا شأنهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام