أطعمة تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال!

لا شك بأنك تلجأ إلى البرتقال عندما تشعر بوعكة صحية أو تصاب بنزلات البرد، لما يحتويه على فيتامين سي لقدرته على تعزيز المناعة، وهو أحد أبرز الفيتامينات التي تحتاجها في نظامك الغذائي.

فيتامين سي هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ومضاد للأكسدة يمكن أن يساعد في تحسين بشرتك والحفاظ على صحة جهاز المناعة لديك كما أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وتصلب الشرايين والسكري وأمراض التنكس العصبي.

بيد أن هذا الفيتامين الرائع لا يتواجد في البرتقال فحسب، بل يتواجد أيضاً في مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك الفلفل الأحمر والأخضر والفواكه الحمضية والكيوي والبروكلي والطماطم. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

يسعى كثيرون لتناول الكمية اليومية الموصى بها (RDA) لفيتامين سي، إذ تحتاج النساء البالغات إلى 75 ملليغرام من فيتامين سي يومياً، بيما يحتاج الرجال البالغون إلى 90 ملليغراماً، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH).

وعلى الرغم من أن تناول البرتقال يجعلك أقرب إلى الكمية الموصى بها (RDA)، إذ تحتوي كل حبة برتقال متوسطة الحجم حوالي 70 ملليغرام من فيتامين سي، غير أن بعض الأطعمة تحتوي على كمية أكبر مثل:

الكيوي: تحتوي حبة واحدة متوسطة من الكيوي على 71 ميللغرام من فيتامين سي، أي تلبي نحو 79 في المائة من الكمية الموصى بها. وعلى الرغم من أن كمية فيتامين سي في حبة كيوي متوسطة تقترب من تناول برتقالة، إلا أن هذه الفاكهة أصغر بكثير- مما يعني أنه يمكنك بسهولة تناول اثنتين منها ومضاعفة كمية فيتامين سي التي تتناولها.

الكرنب: يحتوي الكرنب على نسبة عالية من فيتامين سي، حيث يحتوي كوب واحد منه على 80 ميللغرام أي ما يعادل 89 في المائة من الكمية الموصى بها يومياً.

الفراولة: هذه الحبات الحمراء الصغيرة الجميلة، تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي أيضاً تفوق البرتقال. إذ يشمل كوب واحد من الفراولة على 89 ميللغرام من فيتامين سي، أي 99 في المائة من الكمية الموصى بها (RDA). إلى جانب مضادات الأكسدة القوية الأخرى التي تساعد في مكافحة تطور الأمراض المزمنة.

البروكلي: سيعطيك كوب واحد من البروكلي فيتامين سي الخاص بك لليوم. إذ يحتوي كوب واحد مطبوخ على 102 ميللغرام أي 113 في المائة من الكمية الموصى بها. وتشير الدراسات إلى أن تناول الخضروات الصليبية مثل البروكلي بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

الفلفل الأصفر: وبحسب ما نشره موقع (هيلثي إيتينغ) الأمريكي، يحتوي كوب واحد من الفلفل الأصفر على 275 ميللغرام من فيتامين سي، أي 305 في المائة من الكمية الموصى بها (RDA).

المصدر: dw.com