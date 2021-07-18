بدء تسليم بطاقات الترشيح لشهادة الثانوية العامة الاثنين في بعلبك – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2021 - 21:46

بدء تسليم بطاقات الترشيح لشهادة الثانوية العامة الاثنين في بعلبك

منذ 3 ساعة 18 July، 2021
أخبار موقع المنار
لبنان

أعلن رئيس المنطقة التربوية في محافظة بعلبك – الهرمل حسين عبد الساتر الأحد أنه “سيتم تسليم بطاقات الترشيح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها ولامتحانات الدورة الخاصة للشهادة المتوسطة (طلبات حرة) للعام 2021 في المنطقة التربوية يوم غد الاثنين في 19 تموز الحالي من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الثالثة والنصف بعد الظهر، ويوم الخميس في 22 منه من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة من بعد الظهر، ويوم الجمعة في 23 تموز من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الواحدة ظهرا”.

وأشار عبد الساتر إلى أن “بطاقات الترشيح العائدة لشهادة الثانوية العامة، سيتم تسليمها حصرا لمديري المدارس والثانويات الرسمية والخاصة أو لمن ينتدبه المدير”، وتابع “أما بطاقات الشهادة المتوسطة (طلبات حرة) فيتم تسليمها لأصحاب العلاقة أو أحد ذويهم بعد إبراز المستند الثبوتي اللازم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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