الصفدي: لم أتلق أي اتصال ولم أتواصل مع أي كان في شأن رئاسة الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 17 2021 - 18:58

الصفدي: لم أتلق أي اتصال ولم أتواصل مع أي كان في شأن رئاسة الحكومة

منذ 16 mins 17 July، 2021
محمد الصفدي
لبنان

قال الوزير والنائب السابق محمد الصفدي عبر مواقع التواصل، اثر خبر تداول اسمه لتولي تأليف حكومة إنقاذية، إنه “عند كل محنة صعبة يمر بها الوطن، يعمد البعض إلى تحريف الوقائع وإلهاء الرأي العام بإشاعات كاذبة ومغرضة، لذا أؤكد أنني لم أتلق أي اتصال ولم أتواصل مع أي كان في شأن رئاسة الحكومة. وأعتبر أن الوقت اليوم لإيجاد الحلول للأزمات التي باتت مستعصية وكل أمر خارج هذا السياق يصب في خانة تدمير الوطن، لذا أقول لمن يرمي الأكاذيب بهدف حرق اسم محمد الصفدي خافوا الله وطننا يحترق”. ‏

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة