مقتل أربعة من أفراد الجيش العراقي بهجوم لمسلحين من “داعش” على نقطة عسكرية في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق السبت، مقتل أربعة من أفراد الجيش إثر هجوم لتنظيم “داعش” الإرهابي على نقطة عسكرية غربي محافظة كركوك شمالي البلاد. وقالت الخلية، في بيان، “مازالت دماء الأبطال في قواتنا الأمنية تروي تراب هذا الوطن، وها هي كوكبة من فرقة المشاة الآلية الثامنة ترتقي إلى الله، وهم كل من الشهيد البطل ن ض [نائب ضابط] جاسم هاشم، الشهيد البطل ن ض [نائب ضابط] حيدر حمزة عبد، والشهيد البطل ن ع [نائب عريف] جميل منصور، الشهيد البطل العريف محمد جمعة) إثر تعرض جبان من قبل عصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع الفوج الرابع في لواء المشاة الآلي 32 “.

وأضافت أن “الشجعان في الأجهزة الأمنية الباسلة ستواصل وبهمة عالية ملاحقة العناصر الإرهابية أينما كانت ولن تثنيهم المنايا عن أداء الواجب”.

المصدر: سبوتنيك