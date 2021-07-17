قطع طريق الكولا بمستوعبات للنفايات (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2021 - 12:12

قطع طريق الكولا بمستوعبات للنفايات (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 1 ساعة 17 July، 2021
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