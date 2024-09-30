الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن عن استشهاد 3 من عناصرها في الغارة الإسرائيلية على منطقة الكولا في بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2024 - 04:36
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وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد 21 شخصا وإصابة 47 آخرين جراء غارات العدو الإسرائيلي على محافظة بعلبك-الهرمل
وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد 14 مسعفًا في اعتداءات اسرائيلية على المسعفين والمراكز الصحية في اليومين الأخيرين
وزارة الصحة: استشهاد 4 أشخاص وجرح 4 آخرين جراء استهداف العدو الإسرائيلي لبلدة جب جنين في البقاع الغربي
مراسلونا في البقاع: الغارات الصهيونية استهدفت بلدات نحلة وماسا والحلانية وعين التينة والسفري والخضر
مراسلونا في الجنوب: غارات معادية على الصرفند وسيناي والمعمرية وقعقعية الصنوبر وعدلون والبابلية والغسانية والبازورية
105 شهداء و 359 جريحا حصيلة غارات العدو يوم امس الاحد على مختلف المناطق اللبنانية
غرفة ادارة الازمات في بيروت تطلب من النازحين الاتصال على الأرقام الآتية 01987001 –81075453 لتأمين مراكز إيواء لهم
عبد السلام: الشعب اليمني يؤكد في مظاهراته المليونية الأسبوعية أنه لن يتخلى عن غزة ولبنان
محمد عبدالسلام: العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا مدان ومستنكر ويكرس الدور اليمني المبدئي تجاه فلسطين وغزة
حركة حماس تدين العدوان على اليمن: العدو المجرم لن يكسر عزيمة المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق والمنطقة
مراسل المنار: 4 شهداء وعدد من المصابين بقصف قوات العدو لمدرسة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
مراسل المنار: 3 شهداء في قصف الاحتلال عددا من المواطنين في محيط متنزه البلدية وسط مدينة غزة
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في أم الرشراش "ايلات" في فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسيّر
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بواسطة سرب من الطائرات المسيّرة هدفين منفصلين في فلسطين المحتلة
الناطق باسم حركة أنصار الله: عدوان إسرائيلي جديد على منشآت مدنية في الحديدة في محاولة لكسر قرار اليمن بمساندة غزة
محمد عبدالسلام: العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا مدان ومستنكر ويكرس الدور اليمني المبدئي تجاه فلسطين وغزة
حركة حماس تدين العدوان على اليمن: العدو المجرم لن يكسر عزيمة المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق والمنطقة
وزير الخارجية الإيراني: هناك خطر نشوب حرب شاملة في المنطقة والوضع أصبح خطيرا وكل الاحتمالات واردة
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار يافا " بن غوريون " اثناء وصول المجرم نتنياهو بصاروخ فلسطين 2 الباليستي
القوات المسلحة اليمنية :مستمرون في الرد على جرائم العدو ولن نتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة
المقاومة الإسلامية: قصفنا قاعدة ومطار رامات ديفيد بصواريخ فادي 3 رداً على استباحة العدو للمدن والقرى والمدنيين
المقاومة الإسلامية: قصف مجاهدونا مستعمرة متسوفا بصلية صاروخية رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدنيين
إعلام العدو: سقوط 7 صواريخ أطلقت من لبنان على منطقة طبريا
مراسلو المنار: غارات معادية على بلدات بلاط وشقرا والطيري في جنوب لبنان وبلدتي النبي شيت وتمنين التحتا في البقاع
الجيش اللبناني: على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية نهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية
غرفة ادارة الازمات في بيروت تطلب من النازحين الاتصال على الأرقام الآتية 01987001 –81075453 لتأمين مراكز إيواء لهم
الجيش اللبناني: على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية نهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية
الجيش اللبناني: تستمر قيادة الجيش في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي
حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ359 على التوالي وتوقع أكثر من 41586 شهيدا و96210 جريحا
المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف ميناء ام الرشراش "ايلات" بواسطة الطيران المسير
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن عن استشهاد 3 من عناصرها في الغارة الإسرائيلية على منطقة الكولا في بيروت
منذ 1 ساعة
30 September، 2024
عاجل
الجبهة الشعبية
العدوان الاسرائيلي على بيروت
الكولا
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