عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 17-07-2021

العناوين

الأخبار

ـ آل سلمان: طريق آخر للخلافة

ـ «الصحة» تحدّد سعر صرف الدعم بـ 12 ألف ليرة | تجّار الأدوية: لن نحلّ الأزمة!

ـ البحث عن بدائل الحريري: ميقاتي يرفض رئاسة الحكومة

ـ انفجار المرفأ: عريضة نيابيّة لاتّهام دياب والوزراء السابقين

البناء

ـ تجاهل دوليّ للحريريّ ودعوة لتسريع الحكومة…وميقاتي متقدّم بدعم فرنسيّ

ـ الدولار يتحفز لسعر الـ 25000… واستعداد لرفع الدعم عن الدواء والمحروقات

ـ قطع الطرقات يعود إلى الواجهة… وعقدة الناعمة تهدّد بتفجير أمنيّ وشعبيّ

الجمهورية

ـ الاستشارات تنتظر العثور على بديل

ـ ضغوط للتسعير بالدولار

ـ هل سنُسقط سليم الحص مجدداً في الانتخابات؟

ـ لماذا أُلغيت «الاحتفالات» باعتذار الحريري؟

ـ وتيرة تفشي جائحة كورونا تتسارع عالميًا

اللواء

ـ صفعة الإعتذار: خيبة دولية والبدائل تسبق الإستشارات

ـ البنتاغون يحذر من تدهور أمني.. وقائد الجيش لمنع الفوضى بعد اشتباكات جبل محسن

ـ مبعوث أميركي لمسؤولين إسرائيليين: السلطة في وضع خطير وغير مستقر

ـ القوات الأفغانية تحاول وقف تقدم طالبان نحو المدن والمعابر الحدودية

الديار

ـ تصبحون على وطن…الدولار تجاوز 23.500 ل.ل… الوضع الاقتصادي والمعيشي وكل شيء كارثي

ـ رؤساء الحكومات السابقون يدرسون وضع شروط لعدم تكرار تجربة الحريري مع العهد

ـ لبنان في «الانتظار» لتكليف جديد… هل سنكون امام فراغ مفتوح ام حكومة قريباً؟

النهار

ـ ما بعد الاعتذار أزمة تكليف مفتوحة

ـ “النهار” تكشف محضر ربع الساعة الأخير قبل الاعتذار

ـ الفيضانات المدمّرة في أوروبا… من عواقب التغيّر المناخي

ـ أزمة المحروقات تشتد مجدداً ولا اعتمادات قبل الأسبوع المقبل

ـ للمرة الأولى…وزير الخارجية الصيني في دمشق اليوم

الاسرار

البناء

سجلت مصادر رئاسية سرعة التعليقات الأميركية والفرنسية والأوروبية على اعتذار الرئيس سعد الحريري وخلوّها من أي دفاع عنه او تبنٍّ لمواقفه واتهاماته وأعذاره ودعوتها لتسريع تسمية بديل عنه ما ينفي كل مزاعمه عن كونه المرشح المفضل لدى هذه الجهات أو كلامه عن أن شروطه كانت شروطها.

قال مصدر قياديّ معنيّ بالمشاورات التمهيديّة لتسمية رئيس مكلّف بتشكيل الحكومة أن المرحلة الأولى ستكون استكشاف حدود التعاون الخارجيّ عربياً وغربياً وشروطها قبل الدخول في البحث بخيارات يرغب بها الفريق الرئاسي، لكنها محفوفة بمخاطر الفشل.

الجمهورية

ـ اعتبر قيادي حزبي أن أسوأ ما في الوضع الحالي هو أن اللبنانيين أصبحوا أشبه بشعب نازح في وطنه كما توحي المساعدات لهم.

ـ تريثت قيادة حزب في الردّ على رئيس تيار بارز ودرست ردّها وأعلنته بطريقة توضيحية غير هجومية لأن معركتها مختلفة الآن عن السابق.

ـ استطاع أحد التيارات السياسية أن يوحِّد صفوف مهندسيه على مرشح واحد لرئاسة النقابة بتدخُّل حاسم من رئيسه قبل 36 ساعة من الإستحقاق.

اللواء

يعترف دبلوماسي في دولة كبرى أن بلاده تتعامل ببرغماتية مع النفوذ القوي لدولة كبرى أخرى!

ما يزال خبراء ماليون يشككون باحتمالات أن ترى البطاقة التمويلية النور.

ناقش حليفان في لقاء بقي بعيداً عن الأضواء، مرحلة ما بعد اعتذار الحريري!

النهار

تردد ان الجيش اللبناني انسحب من بعض مواقع التوتر والاحتجاجات ليل الخميس بعد ورود تقارير عن وجود مسلحين وقناصة التقطتهم الكاميرات في اماكن مطلة خوفاً من تطور الاعتراض الى اعمال مخلة بالامن يقودها طابور خامس.

نقل عن احد المستشارين اثناء وجوده في مقر رئاسي قوله رداً على تساؤل بأن سعر صرف الدولار تراجع نحو الفي ليرة “بدو نص ساعة بيطير”.

تعليقاً على تفاقم الخلاف بين مرجع حكومي وزعيم سياسي، يقول أحد المطّلعين في مجالسه، إن الأمور بينهما “مِش ظابطة” والخلافات عميقة.

حصلت عملية تسجيل نقاط خلال مقابلتين تلفزيونيتين استضافت كل منهما زعيماً سياسياً، والتمريك كان في أوجّه، بعدما ظهر أحدهما على إحدى الشاشات في شكل مفاجئ.

نداء الوطن



ـ تتابع دوائر وزارة الطاقة والمياه بقلق التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة حول الهدر في ملف الصرف الصحي.

ـ يعمل وزير التربية والتعليم العالي على استنساخ كافة الملفات المتعلقة بالمركز التربوي للبحوث والانماء بهدف توزيعها على بعض الناشطين والاحزاب لاعادة تزخيم الحملة على وزير سابق قبل انطلاق الانتخابات النيابية.

المصدر: صحف