مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الجمعة 16-7-2021

طُويت صفحةُ التكليفِ الثانية، فهل تكونُ الثالثةُ ثابتة ؟

سريعاً بدأت المشاوراتُ بينَ القوى السياسيةِ للاتفاقِ على رئيسٍ للحكومة، على انَ الاستشاراتِ النيابيةَ الملزمةَ ستكونُ مباشرةً بعدَ عُطلةِ الاعيادِ على ما عَلِمت المنار.

اما تتبُّعُ ساعاتِ الاعتذارِ فقد كشفَ كيفَ كانت محملةً بالغضبِ الموجَّهِ بتكسيرِ المحالِّ في بيروتَ وقطعِ الطرقات، لا سيما طريقِ الجنوب، فيما الوقودُ السياسيُ للدولارِ باتَ مكشوفاً معَ تحليقِه بقوةِ دفعِ الاعتذارِ الى ما فوقَ الثلاثةِ والعشرينَ الفَ ليرة .

وما فوقَ الوصفِ هو حالُ البلدِ المنهكِ اقتصادياً والمرهونِ للمحتكرينَ والتجار، ولائحةُ ازماتِه تطول، فيما لوائحُ الدواءِ اليومَ مَيّزت بينَ المدعومِ وغيرِ المدعومِ عسى ان تَصدُقَ وعودُ الحاكمِ بامرِ المالِ فيَرصُدَ الاموالَ المطلوبةَ كي يَتوافَرَ الدواءُ في الاسواقِ بعدَ ان فاضت به مستودعاتُ بعضِ التجار.

اما المازوتُ فسالَ بكمياتٍ تبللُ عطشَ السوقِ معَ بَدءِ مصفاةِ الزهراني بالتوزيع، على املِ الحدِّ من العتمةِ التي تزيدُ من لهيبِ الطقسِ الحار.

بحرارةٍ يتحدثُ العالمُ عن الازمةِ اللبنانيةِ ويُفنِّدُ في اسبابِها، والبعضُ ما برِحَ يَذرِفُ دموعَ التماسيحِ كما وزيرِ الخارجيةِ الاميركيةِ انطوني بلينكن الذي راَى باعتذارِ الحريري تطوراً مخيباً للآمال، آملاً بتشكيلِ حكومةٍ كخطوةٍ ضروريةٍ لتطبيقِ الاصلاحاتِ والتحضيرِ للانتخابات. فيما انتخبَ الفرنسيونَ الرابعَ من آبَ موعداً لمؤتمرٍ لدعمِ لبنانَ كما كشفَ وزيرُ خارجيتِهم جان ايف لودريان، الذي اعتبرَ أنَ اعتذارَ الحريري عن تشكيلِ الحكومةِ يشكلُ فصلاً مأسوياً إضافياً في ظلِّ الواقعِ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ في البلاد .

ورغمَ صعوبةِ الاحوالِ فانهُ لا شيءَ يجبُ أن يُحبطَ اللبنانيينَ بحسبِ رئيسِ الجمهوريةِ العماد ميشال عون، فلبنانُ سيتجاوزُ الظروفَ الصعبةَ بارادةِ الحياةِ عندَ اهلِه التي مكَّنَتهُم دائماً من التغلّبِ على الصعوبات..

المصدر: قناة المنار