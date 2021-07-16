الطوارئ الروسية: جميع الركاب على متن طائرة “آن-28” المفقودة على قيد الحياة

أعلن متحدث وزارة الطوارئ الروسية الجمعة، أن “جميع من كانوا على متن الطائرة “إيه إن-28″ التي اختفت في وقت سابق من شاشات الرادار في منطقة تومسك على قيد الحياة”. وقال مصدر بوزارة الطوارئ لوكالة سبوتنيك إنه “في حوالي الساعة 14.36 تم العثور على موقع سقوط الطائرة”.

وفي التفاصيل، ذكرت الوزارة أن الطائرة من طراز “أن-28 نفذت هبوطا حادا في منطقة باختشار، خلال تنفيذها رحلة إلى تومسك من مدينة كيدروفي في المقاطعة”، مشيرة إلى أن الطائرة شغلت منارة الاستغاثة الخاصة بها قبل الاختفاء من الرادارات. وتم إرسال مروحيات إلى موقع هبوط الطائرة لإجلاء ركابها.

وأكد مركز الإنقاذ في سيبيريا أن ركاب الطائرة على قيد الحياة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان أي منهم تعرض لإصابات. وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية عن إطلاقها تحقيقا في الحادث بناء على مادة مخالفة معايير سلامة الملاحة البحرية وتشغيل طائرة.

المصدر: سبوتنيك