الطوارئ الروسية: 22 مواطنا روسيا مع أفراد عائلاتهم غادروا معبر رفح متجهين إلى القاهرة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، عن عبور 22 مواطنا روسيا وأفراد عائلاتهم معبر رفح، متجهين على متن حافلة إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الطوارئ الروسية في قناتها على تطبيق” تلغرام”: “22 شخصا آخرين عبروا معبر رفح. الروس الذين تم إجلاؤهم وأفراد عائلاتهم يتوجهون الآن على متن حافلة إلى القاهرة، وفي مقر العمليات، سيقدم لهم رجال الإنقاذ والأطباء والمختصون النفسيون الروس المساعدة الشاملة”.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم أمس الاثنين، إجلاء أكثر من 1050 مواطنا روسيا من منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر معبر رفح ونقلهم إلى بر الأمان في روسيا.

وفي يوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن طائرة تابعة لها وصلت موسكو، وهي تحمل على متنها 68 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزّة عبر القاهرة مع أفراد عائلاتهم.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ67 وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية