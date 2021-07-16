زاخاروفا: الغرب يخلق المشكلة ثم يدعو لجهود جماعية للحل

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريحات المفوض السامي للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حول الوضع القائم في أفغانستان و”المسؤولية المشتركة” عما يحدث في هذا البلد.

وكتبت زاخاروفا في معرض تعليقها “كل شيء يجري وفقا لأفضل التقاليد المتبعة في الغرب: أولا يتم خلق مشكلة، ثم يجري البحث عن المسؤولين عنها وأخيرا يجري إطلاق دعوة إلى بذل جهود جماعية لحلها. هكذا كان الوضع في العراق وليبيا والآن في أفغانستان”.

وخلال حديثه في المؤتمر الدولي “آسيا الوسطى والجنوبية: الترابط الإقليمي. التحديات والإمكانيات”، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة العمليات الشاملة في أفغانستان من خلال حل سياسي للنزاع في البلاد.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية