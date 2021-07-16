طقس نهاية الاسبوع حار وتحذير من التعرض لاشعة الشمس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2021 - 13:52

طقس نهاية الاسبوع حار وتحذير من التعرض لاشعة الشمس

منذ 1 ساعة 16 July، 2021
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر كما يتشكل الضباب على المرتفعات أحيانا.
– الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية اعتبارا من يوم السبت وتبلغ ذروتها يوم الاثنين.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية التي تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس.
الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، نحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع لتصل الى ذروتها ، كما يحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح: على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 19 الى 31 درجة، في الداخل من 21 الى 37 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل ويسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65و 85 %

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 28 درجة

– الضغط الجوي: 754 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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